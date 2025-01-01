Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Braut trägt schwarz

SAT.1Staffel 7Folge 88
Folge 88: Die Braut trägt schwarz

23 Min.Ab 12

Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden, aber die Braut findet ihren Zukünftigen am Morgen der Hochzeit in der Nähe der Kirche tot auf. Zunächst fällt der Verdacht auf seinen ehemaligen Geschäftspartner, aber der war zur Tatzeit bei einer Prostituierten. Da der Bräutigam kurz vor seinem Tod Geschlechtsverkehr hatte, soll eine DNA-Analyse weitere Hinweise liefern. Das Ergebnis lässt jedoch gleich zwei Personen in den Bereich der Verdächtigen rücken ...

