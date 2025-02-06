Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexgeheimnis im Internat

SAT.1Staffel 7Folge 90vom 06.02.2025
Sexgeheimnis im Internat

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 90: Sexgeheimnis im Internat

23 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12

Der Hausmeister eines Internats wird erschlagen - an der Tatwaffe findet sich die DNA eines Schülers. Der junge Mann gesteht, dass er mit dem Hausmeister eine heftige Auseinandersetzung hatte, bestreitet aber den Mord. Und tatsächlich nimmt der Fall eine dramatische Wende: Das Opfer hatte kurz vor seinem Tod Sex mit einer Schülerin ...

