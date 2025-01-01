Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord auf Rezept

SAT.1Staffel 7Folge 91
23 Min.Ab 12

Als ein Mädchen in einer Nacht- und Nebelaktion von zu Hause verschwindet, wendet sich seine Mutter an die Kommissare. Kurz darauf wird ein Medikamententransport überfallen und eine große Menge Methadon gestohlen. Die Spur führt in die Drogenszene. Durch Zufall finden die Kommissare dort Hinweise darauf, dass die Vermisste in einem Junkietreff untergetaucht ist. Tatsächlich kennen einige das Mädchen - es ist drogensüchtig. Dann wird der Medikamentenkurier tot aufgefunden ...

