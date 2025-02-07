Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 92vom 07.02.2025
22 Min.Folge vom 07.02.2025Ab 12

Ein BKA-Beamter wird erschossen - es ist der fünfte Mord an einem verdeckt arbeitenden Ermittler. Das K 11 unterstützt das BKA bei der Aufklärung des Falles. Die Spur führt zu einer Hackerin, die scheinbar die wahren Identitäten von verdeckten Ermittlern übers Internet an Kriminelle verkauft. Der ermordete Beamte hatte sich in einen Frauenhändlerring eingeschleust. Die Hackerin steht übers Internet in engem Kontakt mit dem Drahtzieher des Ringes ...

