K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Puls schlägt

SAT.1Staffel 7Folge 94
Folge 94: Der Puls schlägt

22 Min.Ab 12

Eine berüchtigte Hehlerbande soll samt ihrer Hintermänner überführt werden. Michael Naseband hat sich in die Bande eingeschleust und sich über Wochen hinweg das Vertrauen der Männer erarbeitet. Ein großer Coup steht an: Der Diebstahl eines wertvollen Juwels. Der Einbruch verläuft wie geplant, die Männer können unbemerkt entkommen. Kurz vor dem Treffen mit dem Käufer taucht unerwartet Besuch im Versteck der Bande auf - eine alte Bekannte des Chefs verlangt die Beute für sich ...

