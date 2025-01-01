Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der blinde Kommissar

SAT.1Staffel 7Folge 96
Der blinde Kommissar

Der blinde KommissarJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 96: Der blinde Kommissar

23 Min.Ab 12

Während eines Zugriffs in der Drogenszene wird Kommissar Ritter schwer an den Augen verletzt und droht zu erblinden. Seine Kollegen ermitteln unterdessen weiter im Drogenmilieu. Eine neue, gefährliche Droge ist auf dem Markt - die Zielgruppe: Kinder und Jugendliche. Mit Hilfe eines übergelaufenen Dealers können die Kommissare den Drogenhändlern eine Falle stellen - doch die Dealer schrecken nicht einmal vor Mord in den eigenen Reihen zurück.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen