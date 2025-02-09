Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Penelopes Geheimnis

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 98vom 09.02.2025
Penelopes Geheimnis

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 98: Penelopes Geheimnis

23 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12

Blutlache in einem Stundenhotel - von einer verletzten Person oder einer Leiche fehlt jedoch jede Spur. Kurz darauf wird in einem Park ein toter Mann entdeckt. Tatsächlich ist es sein Blut, das im Zimmer gefunden wurde. Einziger Anhaltspunkt ist die Reservierungsliste des Hotels, doch die Frau, die das Zimmer in der Todesnacht bewohnte, hatte unter falschem Namen eingecheckt. Wer ist diese mysteriöse Unbekannte und was ist in dem Zimmer passiert?

