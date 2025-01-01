K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 28: Tod eines Bankräubers
23 Min.Ab 12
Die Kommissare Grass und Naseband geraten mitten in einen brutalen Banküberfall. Dabei können sie nicht verhindern, dass der Filialleiter erschossen wird und der Täter mitsamt der Beute fliehen kann. Sie finden heraus, dass der Bankangestellte in den Überfall verstrickt gewesen ist, was wohl sein Todesurteil war. Nur einen Tag nach der Tat wird jedoch die Leiche des flüchtigen Bankräubers gefunden - von der Beute fehlt jede Spur. Hat ein Komplize den Täter erschossen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1