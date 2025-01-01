Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein letzter Funke Hoffnung

SAT.1Staffel 8Folge 29
Ein letzter Funke Hoffnung

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 29: Ein letzter Funke Hoffnung

23 Min.Ab 12

Ein Junge findet einen Zettel mit einer schrecklichen Botschaft: Eine Frau wird gefangen gehalten, und der Finder der Nachricht soll umgehend die Polizei benachrichtigen. Die DNA-Spuren am Zettel stoßen die Ermittler auf einen Vermisstenfall vom letzten Jahr. Eine junge Frau war spurlos verschwunden und man ging davon aus, dass sie im nahe gelegenen See ertrunken ist. Ihre Leiche wurde jedoch nie gefunden. Die Kommissare rollen daraufhin den Fall neu auf ...

