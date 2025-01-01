K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 29: Ein letzter Funke Hoffnung
23 Min.Ab 12
Ein Junge findet einen Zettel mit einer schrecklichen Botschaft: Eine Frau wird gefangen gehalten, und der Finder der Nachricht soll umgehend die Polizei benachrichtigen. Die DNA-Spuren am Zettel stoßen die Ermittler auf einen Vermisstenfall vom letzten Jahr. Eine junge Frau war spurlos verschwunden und man ging davon aus, dass sie im nahe gelegenen See ertrunken ist. Ihre Leiche wurde jedoch nie gefunden. Die Kommissare rollen daraufhin den Fall neu auf ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1