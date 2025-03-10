Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexaffäre im Wohnwagen

SAT.1Staffel 8Folge 39vom 10.03.2025
Sexaffäre im Wohnwagen

Folge 39: Sexaffäre im Wohnwagen

23 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12

Auf einem Campingplatz wird die Leiche eines Familienvaters entdeckt. Der tote Dauercamper wollte während einer eiskalten Winternacht seinen Vollrausch ausschlafen und ist unter einem Wohnwagen erfroren. Die Kommissare haben alle Hände voll zu tun, seine trauernde Witwe zu beruhigen, als sie eine erschreckende Nachricht aus der Pathologie erreicht: Der Mann ist nicht erfroren, sondern starb an den Folgen eines Genickbruchs. Wurde der Camper Opfer eines brutalen Mordes?

SAT.1
