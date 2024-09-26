K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 62: Umzug einer Leiche
22 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 12
Als Möbelpacker in Umzugskartons die Leiche einer jungen Frau finden, sind sie fassungslos. Beim Verhör geben sie an, die Tote nicht zu kennen - doch die Kommissare finden schnell heraus, dass die Angestellten der Umzugsfirma lügen. Die junge Frau hatte für ihre Schwester den Umzug organisiert und hatte kurz vor ihrem Tod einen heftigen Streit mit den Möbelpackern. Zudem ist der Inhaber der Umzugsfirma einschlägig vorbestraft. Kann ein DNA-Test die Verdächtigen entlasten?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1