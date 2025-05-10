K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 141: Rauchzeichen
23 Min.Folge vom 10.05.2025Ab 12
Ein Lieferwagen einer Zigarettenfirma wird auf einem verlassenen Industriegelände gefunden - vom Fahrer jedoch fehlt jede Spur. Außer ein paar Tropfen Blut haben die Ermittler zunächst keine Anhaltspunkte. Die GPS-Daten des Fahrzeugs liefern ihnen aber schließlich eine erste Spur. Kommissar Ritter begibt sich selbst auf die letzte Route des Vermissten ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1