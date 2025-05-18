Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die heimliche Zeugin

SAT.1Staffel 9Folge 1452vom 18.05.2025
Die heimliche Zeugin

Die heimliche ZeuginJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1452: Die heimliche Zeugin

23 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12

Ein junges Model verschwindet spurlos. Die Kommissare finden in der Wohnung des Mädchens ein Messer und ein T-Shirt - beides gut versteckt und blutverschmiert. Für die Kommissare vom K11 beginnt eine komplizierte Ermittlung im knallharten Modelbusiness ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen