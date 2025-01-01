K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1505: Geld oder Leben
22 Min.Ab 12
Kommissar Grass beobachtet, wie einer jungen Frau die Handtasche geklaut wird. Sofort nimmt er die Verfolgung auf und ist dem Dieb dicht auf den Fersen. In letzter Minute entkommt der Täter jedoch unerkannt. Am nächsten Tag wird die überfallene Frau tot aufgefunden. Ist der Dieb etwa auch der Mörder?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1