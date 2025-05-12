K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1515: Die Witwe
23 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 12
Die 38-jährige Verkäuferin Melanie hat panische Angst: Ihr Mann schwört immer und immer wieder, sie umzubringen. Die Ermittler vom K11 selbst werden mehrmals Zeugen von Mordanschlägen auf die verängstigte Frau. Und auch als Kommissar Ritter den Angreifer aus Notwehr erschießt, ist das grausame Spiel noch nicht vorbei ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
