Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ausgespielt

SAT.1Staffel 9Folge 54vom 13.04.2025
Ausgespielt

AusgespieltJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 54: Ausgespielt

23 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12

Albtraum einer Mutter: Ein unbekannter Mann verfolgt ihre sechsjährige Tochter. Überall taucht er auf und macht Fotos von dem Kind: ob auf dem Spielplatz, in der Schule oder zu Hause. Als der Mann nachts sogar in das Haus eindringt, schaltet sie die Kommissare vom K11 ein. Sie bewachen das Kind ab sofort rund um die Uhr. Wer ist der Mann, und was will er von dem Mädchen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen