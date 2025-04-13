K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 55: Albtraum Eigenheim
23 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12
Ein wohlhabender Bauunternehmer wird erstochen in seiner Villa aufgefunden. Verdächtige gibt es viele: Durch seine skrupellosen Geschäfte hat er zahlreiche Menschen finanziell ruiniert und ihren Traum vom Eigenheim zerstört. Eine Familie rückt besonders ins Visier der Kommissare. Durch das Leben in der Bauruine ist die elfjährige Tochter schwer erkrankt, der Vater ist seit Tagen verschwunden. Hat er sich für das Leid seiner Familie gerächt?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1