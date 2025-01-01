Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Albtraum Eigenheim

SAT.1Staffel 9Folge 55
Albtraum Eigenheim

Albtraum EigenheimJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 55: Albtraum Eigenheim

23 Min.Ab 12

Ein wohlhabender Bauunternehmer wird erstochen in seiner Villa aufgefunden. Verdächtige gibt es viele: Durch seine skrupellosen Geschäfte hat er zahlreiche Menschen finanziell ruiniert und ihren Traum vom Eigenheim zerstört. Eine Familie rückt besonders ins Visier der Kommissare. Durch das Leben in der Bauruine ist die elfjährige Tochter schwer erkrankt, der Vater ist seit Tagen verschwunden. Hat er sich für das Leid seiner Familie gerächt?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen