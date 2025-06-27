K11 - Die neuen Fälle
Folge 26: Maskiertes Verbrechen
23 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 12
Maskiertes Verbrechen: "Zorro als Mörder", das zeigt eine Auto-Dashcam im Parkhaus den Kommissarinnen Alexandra Rietz und Daniela Stamm. Offenbar hat Zorro noch weitere Opfer im Blick ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen