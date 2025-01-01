K11 - Die neuen Fälle
Folge 31: Hässlich
23 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Hässlich: "Stacy" - das prangt blutig eingeritzt auf der Stirn einer jungen Frau. Der Anblick ist selbst für die hart gesottenen Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter schwer zu ertragen ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen