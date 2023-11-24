Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Die Tote aus der Morgen-Show

SAT.1Staffel 3Folge 32vom 24.11.2023
Die Tote aus der Morgen-Show

K11 - Die neuen Fälle

Folge 32: Die Tote aus der Morgen-Show

23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Die Tote aus der Morgen-Show: Eine deutsch-afrikanische Moderatorin wird auf der Straße erschossen. Die Kommissare stoßen auf ein Netz aus Neid, sexueller Belästigung und rassistischen Zuschauerkommentaren.

