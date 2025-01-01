K11 - Die neuen Fälle
Folge 38: Verliebt, verführt, verkauft
23 Min.Ab 12
Verliebt, verführt, verkauft: In einem Wohnwagen auf dem Straßenstrich wird eine schwerverletzte Frau gefunden. Was wollte die Familienmutter dort? Führte sie ein Doppelleben?
