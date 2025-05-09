Das Haus vom Nikolaus (2)Jetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 42: Das Haus vom Nikolaus (2)
23 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12
Das Haus vom Nikolaus (2): Die Rätsel zu den alten K11-Fällen werden schwieriger und noch immer sind die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler in der Gewalt des unberechenbaren Entführers.
K11 - Die neuen Fälle
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1
