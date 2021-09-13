Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 45vom 13.09.2021
23 Min.Folge vom 13.09.2021Ab 12

Kreuzwege: Bei der Verfolgung eines Bankräubers wird ein Polizist erschossen. Danach plagen Kommisssarin Daniela Stamm massive Schuldgefühle. Eine Therapeutin soll ihr helfen, sich ihren Dämonen zu stellen.

