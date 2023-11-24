Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

SAT.1Staffel 3Folge 48vom 24.11.2023
Folge 48: Bluthochzeit

23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Bluthochzeit: Auf einer jesidischen Hochzeit wird auf die Braut geschossen. Um den Täter zu stoppen, gibt Kommissar Philipp Stehler bei einem Schussgefecht den tödlichen Schuss ab. Ein fataler Fehler ...

