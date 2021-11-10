K11 - Die neuen Fälle
Folge 53: Verflucht
23 Min.Folge vom 10.11.2021Ab 12
Verflucht: Ein verängstigter Obdachloser bittet die Polizei um Hilfe. Sein bester Kumpel ist in einem Abrisshaus verschwunden. Das Beunruhigende daran: es ist als Spukhaus verrufen.
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen