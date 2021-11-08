Stadt der verlorenen KinderJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 57: Stadt der verlorenen Kinder
23 Min.Folge vom 08.11.2021Ab 12
Stadt der verlorenen Kinder: Unter Hypnose versucht die schwer verletzte Kommissarin Daniela Stamm, zwei entführte Kinder zu finden. Der Entführer hatte ihr das Versteck vor seinem Tod noch zugeflüstert.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen