K11 - Die neuen Fälle
Folge 61: Ein Mords-Fisch
23 Min.Ab 12
Ein Mords-Fisch: Eine vergiftete Frau und ein fehlender Kugelfisch. Die Restaurantbesitzerin hielt das Tier im Aquarium, jetzt ist es weg. Die Kommissare vermuten den Giftmörder im Kreis der Angestellten.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
