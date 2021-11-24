Der Kuss der TodesspinneJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 62: Der Kuss der Todesspinne
23 Min.Folge vom 24.11.2021Ab 12
Der Kuss der Todesspinne: Getötet durch einen Giftspinnenbiss! Passanten finden einen jungen Rikschafahrer tot im Park auf. Wer hat die Mörderspinne freigelassen?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen