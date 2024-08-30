K11 - Die neuen Fälle
Folge 65: Der Todestruck
23 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12
Die Kommissare Daniela Stamm und Michael Naseband jagen einen Autobahnkiller, der wahllos Frauen vergewaltigt, tötet und an Rastplätzen entsorgt. Bei den Ermittlungen kommt es zu einer überraschenden Erkenntnis: Der Täter könnte auch eine Frau sein! Kommissarin Daniela Stamm ermittelt undercover, um der möglichen Täterin auf die Spur zu kommen und gerät dabei selbst in Lebensgefahr.
K11 - Die neuen Fälle
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
12
