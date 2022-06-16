Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 74vom 16.06.2022
23 Min.Folge vom 16.06.2022Ab 12

Ein Fabrikant für Babynahrung wird entführt. Die Ermittlungen der Kommissare Daniela Stamm und Tim Stammberger decken immer mehr Ungereimtheiten in der Unternehmer-Familie auf, bis sich die erschütternde Tragödie um den Grund der Entführung schließlich ihn ihrem vollen Ausmaß zeigt.

