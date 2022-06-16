K11 - Die neuen Fälle
Folge 74: Rache für die Kinder
23 Min.Folge vom 16.06.2022Ab 12
Ein Fabrikant für Babynahrung wird entführt. Die Ermittlungen der Kommissare Daniela Stamm und Tim Stammberger decken immer mehr Ungereimtheiten in der Unternehmer-Familie auf, bis sich die erschütternde Tragödie um den Grund der Entführung schließlich ihn ihrem vollen Ausmaß zeigt.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen