K11 - Die neuen Fälle
Folge 75: Sinas großer Traum
23 Min.Ab 12
Sinas großer Traum: Bei der Aufnahmeprüfung einer elitären Musikschule kommt es zu einer Explosion. Was hat das mit der Schülerin zu tun, die zuvor Drohbriefe erhalten hatte?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen