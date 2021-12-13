K11 - Die neuen Fälle
Folge 78: Mörderischer Advent
23 Min.Folge vom 13.12.2021Ab 12
Mörderischer Advent: Drei Adventsmorde! Jeden Sonntag einer, immer brutal und jeder Tote mit einem Weihnachtskranz dekoriert. Für Michael Naseband und Charlotte Fuchs ist die besinnliche Stimmung dahin.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen