K11 - Die neuen Fälle
Folge 81: Der schwarze Geistermönch
23 Min.Ab 12
Der schwarze Geistermönch: Ein Mord im Kloster? Der Fall bringt Michael Naseband und Robert Ritter ans Verzweifeln, denn die Befragten sind überzeugt, dass ein schwarzer Geistermönch hinter der Tat steckt.
