K11 - Die neuen Fälle
Folge 92: Morgen sind wir alle tot
23 Min.Ab 12
In einem verlassenen Gebäude werden zwei Leichen aufgefunden. Einer der Erschossenen hat ein Tattoo auf dem Arm - aus Koordinaten. Warum tätowiert sich jemand einen Standort auf den Unterarm und was werden die Kommissare Daniela Stamm und Tim Stammberger dort finden?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen