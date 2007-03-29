KDD - Kriminaldauerdienst
Folge 10: Veränderungen
44 Min.Folge vom 29.03.2007Ab 16
Jan und Leo versuchen Stieglitz davon zu überzeugen, dass Sallek massiv am Drogenhandel in Berlin verdient und Han bereit ist, ihn ans Messer zu liefern, wenn im Gegenzug sein Freund Androsch freigelassen wird. Sie wollen, dass er ihnen mit Informationen aus dem LKA hilft. Er willigt ein, und sie machen sich auf den Weg. Sylvia versucht vergeblich, an Leo heranzukommen. Bei einem Spaziergang wird sie überfallen und verliert das Bewusstsein. Sie wacht erst in der Wohnung ihres Entführers wieder auf, der sie schlägt und misshandelt. Es gelingt ihr zwar, die Wache anzurufen, aber ihr Kidnapper ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KDD - Kriminaldauerdienst
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2007 ZDF Enterprises