KDD - Kriminaldauerdienst

Veränderungen

Staffel 1Folge 10vom 29.03.2007
Veränderungen

VeränderungenJetzt kostenlos streamen

KDD - Kriminaldauerdienst

Folge 10: Veränderungen

44 Min.Folge vom 29.03.2007Ab 16

Jan und Leo versuchen Stieglitz davon zu überzeugen, dass Sallek massiv am Drogenhandel in Berlin verdient und Han bereit ist, ihn ans Messer zu liefern, wenn im Gegenzug sein Freund Androsch freigelassen wird. Sie wollen, dass er ihnen mit Informationen aus dem LKA hilft. Er willigt ein, und sie machen sich auf den Weg. Sylvia versucht vergeblich, an Leo heranzukommen. Bei einem Spaziergang wird sie überfallen und verliert das Bewusstsein. Sie wacht erst in der Wohnung ihres Entführers wieder auf, der sie schlägt und misshandelt. Es gelingt ihr zwar, die Wache anzurufen, aber ihr Kidnapper ...

KDD - Kriminaldauerdienst
KultKrimi
KDD - Kriminaldauerdienst

KDD - Kriminaldauerdienst

Alle 2 Staffeln und Folgen