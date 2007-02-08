KDD - Kriminaldauerdienst
Folge 3: Unversönlich
45 Min.Folge vom 08.02.2007Ab 16
Jan muss Enders und seiner Familie mitteilen, dass Lisa tot ist. Die Familie ist völlig verstört. Vor allem Lisas Zwillingsschwester Maren. Nach dem Fahrer des Unfallwagens, Lisas Freund Hendrik, wird gefahndet. Die Obduktion ergibt, dass Lisa unter Drogeneinfluss stand. Als Enders auf die Wache kommt, schickt Jan ihn nach Hause. Obwohl er nervlich sehr angespannt ist, widersteht Jan der Versuchung, zu trinken. Um wieder festgenommen zu werden, wirft Enes die Scheibe eines Geschäftes ein. Jan und Leo werden zu einem Leichenfund im Park gerufen.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
Copyrights:© 2007 ZDF Enterprises