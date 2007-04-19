KDD - Kriminaldauerdienst
Folge 12: Fragen der Ehre
44 Min.Folge vom 19.04.2007Ab 16
Leo holt Sylvia aus der Klinik ab. Es ist eine scheinbar unüberbrückbare Distanz zwischen ihnen entstanden. Sylvia glaubt, dass Kristin Recht hatte, dass sie Rahns Tod in der Wache hätte verhindern können. Sie denkt, da man für alles im Leben bezahlen muss, sie bestraft worden sei - Leo kann ihr das nicht ausreden. Susanne Jung, die Mutter eines zweijährigen Jungen, wird von einer Ärztin der Notaufnahme angezeigt, weil das Kind Entzugserscheinungen und Hämatome aufweist. Als das Ehepaar auf der Wache erscheint, wird ganz offensichtlich, dass es mit der Ehe der beiden nicht zum Besten steht.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2007 ZDF Enterprises