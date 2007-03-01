Zum Inhalt springenBarrierefrei
KDD - Kriminaldauerdienst

Vertrauen

KultKrimiStaffel 1Folge 6vom 01.03.2007
Vertrauen

KDD - Kriminaldauerdienst

Folge 6: Vertrauen

44 Min.Folge vom 01.03.2007Ab 16

Nach Hans' Drohung lässt Jan Maria stehen und versucht vergeblich, Marlies zu erreichen. Als er schließlich am nächsten Morgen betrunken in der Wache auftaucht, versuchen die Kollegen, dies vor Stieglitz zu vertuschen, aber der lässt sich nicht täuschen. Er will von Leo wissen, wo die Freundin des ermordeten Pit ist. Da Leo hofft, Jan damit zu schützen, gibt er Stieglitz die Information. Der Einsatzort von Mehmet und Sylvia ist ein verlassenes Mietshaus, in dem nur noch die alte Frau Herrmann und ein weiterer Mieter wohnen. Sie stellen fest, dass der Mitbewohner seit Wochen tot ist ...

