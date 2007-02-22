KDD - Kriminaldauerdienst
Folge 5: Am Ende des Weges
44 Min.Folge vom 22.02.2007Ab 16
Enders ist beurlaubt, und auf der Wache geht es drunter und drüber. Stieglitz verliert langsam die Geduld. Er vermittelt Jan und Leo, dass er etwas ahnt, aber Kristin holt die beiden aus dem Gespräch und schickt sie zu einem Einsatz: Der Bundeswehrsoldat Manfred Beck soll seine Frau und seine Schwiegermutter angegriffen haben. Maria und Mahler sind vor Ort und haben dem Täter Hausverbot erteilt, als der besinnungslos zusammensackt. Er wird mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus eingewiesen. Jan rekonstruiert den Tathergang und nimmt die beiden Frauen fest.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KDD - Kriminaldauerdienst
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2007 ZDF Enterprises