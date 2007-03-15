KDD - Kriminaldauerdienst
Folge 8: Enttäuschungen
Folge vom 15.03.2007Ab 16
Bei einer Razzia verunglückt ein Mitarbeiter der Arbeitsagentur tödlich auf einer Großbaustelle. Die Kollegen des KDD staunen nicht schlecht, als Timur, der türkische Schwarzarbeiter, der zur Vernehmung mit auf die Wache genommen wird, Mehmets Adresse als seinen Wohnsitz angibt. Mehmet befragt ihn selbst und erhält eine schockierende Auskunft. Jan Haroska fordert Enders auf, sich endlich eine Bleibe zu suchen. Als Kristin ankommt, sieht sie sofort den Titel der Boulevardzeitung: "Tod auf der Wache: Kommissarin im Liebeskummer" und erhält als Folge zweideutige Anrufe.
KDD - Kriminaldauerdienst
Alle 2 Staffeln und Folgen
