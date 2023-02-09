Key & Peele
Folge 6: Soul-Food
21 Min.Folge vom 09.02.2023Ab 16
Jordan und Keegan diskutieren darüber, wer farbiger ist und welche Erwartungen man hat, wenn man der einzige farbige Mann ist. Die "Tea-Party" entdeckt neue Hoffnung, zwei Militärrekrutierer denken über den Tellerrand hinaus.
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central