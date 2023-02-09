Zum Inhalt springenBarrierefrei
Key & Peele

Soul-Food

Comedy CentralStaffel 1Folge 6vom 09.02.2023
Soul-Food

Key & Peele

Folge 6: Soul-Food

21 Min.Folge vom 09.02.2023Ab 16

Jordan und Keegan diskutieren darüber, wer farbiger ist und welche Erwartungen man hat, wenn man der einzige farbige Mann ist. Die "Tea-Party" entdeckt neue Hoffnung, zwei Militärrekrutierer denken über den Tellerrand hinaus.

Key & Peele
Comedy Central
Key & Peele

Key & Peele

