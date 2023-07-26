Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt
Folge 1: Mutterliebe
47 Min.Folge vom 26.07.2023Ab 12
In Florida wird eine Frau namens Gretchen Anthony in ihrer Garage ermordet. Die dort eingebaute Kamera zeichnet das Verbrechen auf. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht Richtung mexikanische Grenze. Werden ihn die Ermittler noch rechtzeitig verhaften können?
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: DRIVE MEDIA RIGHTS LIMITED, Bildrechte: BACK2BACK PRODUCTONS LTD