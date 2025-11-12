Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 12.11.2025: Der Goldsturz von Berlin
45 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Jedes Pfandobjekt erzählt eine Geschichte. Und die Kundinnen und Kunden möchten die Ware gegen einen möglichst hohen Bargeldbetrag eintauschen. Axel Zoor und Daniel Lieser begutachten im Schwarzwald einen „Kugelporsche“ und einen Flipperautomaten aus den 1980er-Jahren. In Berlin fehlt bei einem Goldbarren eine Ecke. Beeinflusst dieser Makel im Pfandhaus die Höhe der Leihsumme? Und in Dresden sollen ein Münzschatz und ein Koffer voller Silberbesteck die Finanzierung eines Urlaubs ermöglichen. Kann Alex Schleicher die Hoffnungen des älteren Ehepaares erfüllen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.