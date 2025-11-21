Die Gold-Omas vom HauptbahnhofJetzt kostenlos streamen
Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 21.11.2025: Die Gold-Omas vom Hauptbahnhof
45 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
In Karlsruhe möchten zwei ältere Damen eine große Menge Goldschmuck verkaufen. Eine der beiden Frauen hat jahrelang in einem Pfandleihhaus gearbeitet und kennt sich demzufolge bestens aus. In Offenburg rollt ein ehemaliger Krankenwagen auf den Hof. Der Zweisitzer ist zwar ramponiert, aber technisch in einem guten Zustand. Eine Online-Recherche zeigt: Das Modell wird auf dem Markt zu hohen Preisen gehandelt. Und in Nürnberg landet in dieser Folge von „Kings of Cash“ eine echte Breitling im Laden. Die Luxusuhr deckt das gewünschte Darlehen problemlos ab.
