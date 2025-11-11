Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 11.11.2025: Läuft - Qualmt - Brennt!
44 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Die Probefahrt auf der Rückbank eines Porsche 911 Carrera wird für Daniel Lieser in Offenburg zur Gymnastikstunde. Die Preisverhandlungen geraten ins Stocken. Als alternative Lösung wird eine Beleihung in Betracht gezogen. Pam Pomerance und ihr Kfz-Meister Norman checken in Nürnberg einen VW Touareg. Hier stellen kaputte Gurte, Qualm und auslösende Airbags ein Hindernis dar. Der Wagen entspricht nicht den Erwartungen. Und in Siegburg weckt eine alte Dampfmaschine Kindheitserinnerungen. Aber dann verursacht das gute Stück beinahe einen Brand im Laden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.