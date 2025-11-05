Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 05.11.2025: Brennpunkt Leihhaus
45 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
In Bochum sorgt eine psychisch auffällige Person wiederholt für Unruhe im Pfandhaus und wird mehrfach des Ladens verwiesen. Der Mann stellt das Team vor große Herausforderungen. In Berlin-Tempelhof erschweren Sprachbarrieren eine ohnehin verzwickte Situation. Dort möchte ein Mann auf sein beliehenes Mobiltelefon zugreifen, um Unterlagen für die Ausländerbehörde zu sichern. Und in Karlsruhe wird in dieser Folge von „Kings of Cash“ Gold geprüft. Ein Kunde benötigt Geld für Lebensmittel. Deshalb bietet er drei Ringe seiner Mutter zum Verkauf an.
