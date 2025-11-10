Die Spur führt ins Leihhaus! Jetzt kostenlos streamen
Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 10.11.2025: Die Spur führt ins Leihhaus!
46 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
In Dresden sorgt eine Boombox für Ärger. Der Einkauf liegt bereits einige Zeit zurück und schien zunächst unauffällig. Doch jetzt wird bekannt, dass das Gerät möglicherweise mit einem Diebstahl in Zusammenhang steht. Das Pfandhaus in Sachsen steht plötzlich im Zentrum eines Ermittlungsverfahrens. In Offenburg gibt sich ein Kunde als Goldschmied aus. Doch der Mann kennt sich offenkundig nicht mit Edelmetallen aus. Und in Siegburg begutachten Niklas Bode und seine Tochter Angelina eine Kette. Hier stellt sich die Frage: Ist wirklich alles Gold, was glänzt?
