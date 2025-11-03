Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 03.11.2025: Falsch, Fälschung … Anzeige
44 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
In Berlin will ein Mann eine Luxusuhr inklusive Papiere und Originalverpackung in bare Münze verwandeln. Doch Pfandleiherin Franzi Weinberg bemerkt Unstimmigkeiten und schöpft Verdacht. Auch in Bochum wirft die angebotene Ware Fragen auf. Daniela Löschner reagiert im Ruhrpott konsequent. Wer nachweislich täuscht, muss mit einer Anzeige rechnen. Und in Siegburg nimmt das Tagesgeschäft eine makabere Wendung. Ein langjähriger Kunde bringt einen Sarg in den Laden. Nach dem Kopfschütteln folgt die Frage: Blättern die „Kings of Cash“ Bargeld auf den Tisch?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.