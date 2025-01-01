Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Am Ende der Swinging Sixties

SAT.1Staffel 6Folge 27
Am Ende der Swinging Sixties

Am Ende der Swinging SixtiesJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 27: Am Ende der Swinging Sixties

44 Min.Ab 12

Ein Tanzlehrer lässt seine Schülerin bei einer Hebefigur fallen. Steckte wirklich Absicht dahinter? Aber wie sollte die begründet sein? - Nach 20 Jahren kehrt eine Schauspielerin mit Knieschmerzen in ihre Heimatstadt Köln zurück. Ist sie etwa auf der Flucht? - Wiederkehrende Fieberschübe und Atemprobleme machen einer Verkäuferin zu schaffen, die scheinbar frisch verliebt ist. Doch warum verleugnet sie ihre Gefühle?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen